Saviano | Napoli tra le città più armate d' Europa non bastano friggitorie e B&B
Roberto Saviano ha commentato la situazione di violenza a Napoli, affermando che la città è tra le più armate del mondo occidentale. Dopo un fine settimana caratterizzato da diversi episodi di cronaca, come un accoltellamento in piazza Municipio e l’omicidio di un uomo di 32 anni di origine burkinafasiana a Porta, Saviano ha sottolineato come la presenza di armi sia un problema radicato. La città, ha dichiarato, non può essere ridotta a luoghi di svago come friggitorie e bed and breakfast.
"Napoli resta una delle città più armate del mondo occidentale". Roberto Saviano torna a parlare della violenza in città dopo il weekend segnato da diversi gravi episodi di cronaca: l'accoltellamento di un 14enne in piazza Municipio, l'omicidio di un 32enne originario del Burkina Faso a Porta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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