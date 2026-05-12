Saviano | Napoli tra le città più armate d' Europa non bastano friggitorie e B&B

Roberto Saviano ha commentato la situazione di violenza a Napoli, affermando che la città è tra le più armate del mondo occidentale. Dopo un fine settimana caratterizzato da diversi episodi di cronaca, come un accoltellamento in piazza Municipio e l’omicidio di un uomo di 32 anni di origine burkinafa­siana a Porta, Saviano ha sottolineato come la presenza di armi sia un problema radicato. La città, ha dichiarato, non può essere ridotta a luoghi di svago come friggitorie e bed and breakfast.

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