Le città missilistiche sotterranee non bastano più a proteggere i lanciatori | l' autogol dell' Iran

L'Iran ha dedicato anni alla costruzione di bunker sotterranei per difendere i propri lanciatori missilistici. Tuttavia, recenti sviluppi indicano che queste strutture non sono più sufficienti a garantire la sicurezza degli obiettivi strategici. Le autorità iraniane hanno reso noto che il loro sistema di protezione ha incontrato limiti evidenti, mettendo in discussione l’efficacia delle difese finora adottate.

L'Iran prova a smentire il missile contro la Turchia. E intanto attacca il Kurdistan L'Iran ha trascorso decenni a costruire bunker sotterranei per proteggere il suo vasto arsenale missilistico dalla distruzione. A meno di una settimana dall'inizio della guerra con i suoi due avversari più potenti, questa strategia sta iniziando a sembrare un errore. Aerei da guerra e droni armati statunitensi e israeliani sorvolano le decine di basi militari scavate nella roccia, colpendo i lanciatori missilistici quando emergono per sparare. Nel frattempo, ondate di bombardieri pesanti hanno sganciato munizioni sui siti, apparentemente seppellendo le armi iraniane sottoterra in alcuni punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, l’analista: “Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero”L’Iran è attraversato da nuove proteste nate da una profonda crisi economica: inflazione, crollo della moneta e carenza di beni essenziali spingono...

