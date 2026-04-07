IA e scuola | Unibas lancia il Master per i docenti del futuro

Il 20 marzo 2026, un'università del sud Italia ha avviato la seconda edizione di un Master di II livello dedicato a docenti e professionisti dell'educazione. Il percorso di formazione si concentra su intelligenza artificiale, didattica digitale e strumenti tecnologici per favorire l'inclusione scolastica. La durata del corso è di un anno e prevede moduli teorici e pratici, con l'obiettivo di aggiornare le competenze degli insegnanti sui temi emergenti nel settore dell'istruzione.

L’Università degli Studi della Basilicata ha dato il via, il 20 marzo 2026, alla seconda edizione del Master di II livello focalizzato su intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per l’inclusione. Il corso, previsto per l’anno accademico 2025-2026, mira a formare figure professionali capaci di governare l’evoluzione tecnologica nell’istruzione. L’iniziativa ha registrato un forte interesse, arrivando a quota 85 iscritti. Tra i partecipanti figurano esperti dell’education, formatori e docenti che arrivano da ogni regione d’Italia per approfondire l’impatto dell’IA nel settore educativo, tra i potenziali rischi e le opportunità offerte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e scuola: Unibas lancia il Master per i docenti del futuro eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo... Docente accoltellata: il sintomo di una scuola sotto pressione. Molti docenti non ce la fanno più. Il Comitato Docenti contro mobbing e burnout lancia l’allarme. Il Comitato Docenti contro mobbing e burnout, nato per dare voce al disagio reale e crescente della categoria, esprime piena e incondizionata...