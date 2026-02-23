Micam patto scuola e lavoro | gli artigiani del futuro alla prova anche con l’IA

Durante l’apertura di Micam, un accordo tra il ministero dell’Istruzione e le associazioni di settore mira a integrare l’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione degli artigiani del futuro. La firma, avvenuta davanti a numerosi operatori del settore, intende rafforzare le competenze pratiche degli studenti e favorire l’innovazione nelle botteghe tradizionali. La collaborazione punta anche a promuovere stage e tirocini, creando nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro artigianale.

Rho (Milano) – Un protocollo d’intesa fra ministero dell’Istruzione e del Merito, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda è stato sottoscritto ieri mattina nella giornata inaugurale di Micam che si sta svolgendo nei padiglioni di FieraMilano a Rho. «La scuola e il mondo del lavoro devono essere necessariamente collegati», ha detto il ministro Giuseppe Valditara. Nuovi Orizzonti: il senso e le novità del Protocollo per i giovani e la moda, questo è l’obiettivo dell’intesa sottoscritta questa mattina. L’impegno. «Occorre recuperare la cultura del lavoro attraverso la manualità. Il simbolo del Made in Italy che ci ha fatto grandi nel mondo nasce anche da un virtuoso confronto tra il know how delle imprese e la preparazione degli studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

