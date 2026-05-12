Il gatto di comunità Saverio in un reel da più di 2 milioni di visualizzazioni

Un video che mostra il gatto di comunità Saverio ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su una piattaforma social. L’immagine, pubblicata recentemente, ha attirato l’attenzione di molti utenti che hanno commentato e condiviso il contenuto. Saverio è un gatto che vive in un’area condivisa, e il suo video è diventato virale in pochi giorni. La pubblicazione risale al 12 maggio 2026.

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