Il gatto di comunità Saverio in un reel da più di 2 milioni di visualizzazioni
Un video che mostra il gatto di comunità Saverio ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su una piattaforma social. L’immagine, pubblicata recentemente, ha attirato l’attenzione di molti utenti che hanno commentato e condiviso il contenuto. Saverio è un gatto che vive in un’area condivisa, e il suo video è diventato virale in pochi giorni. La pubblicazione risale al 12 maggio 2026.
Arezzo, 12 maggio 2026 – . Il centro storico di Poppi fa il giro del mondo grazie a Saverio, il gatto della comunità. I poppesi, soprattutto coloro che abitano e lavorano nel centro storico, sono abituati alle attenzioni di social e media verso il gatto Saverio che, da anni, è il gatto di tutti, un vero personaggio mediatico. Ma il reel realizzato da una nota filmmaker e content creator straniera con base a Firenze, e gli oltre due milioni di visualizzazion i in tutto il mondo, hanno portato Poppi al centro del mondo. Saverio è sempre stato nel centro storico, accolto dal Bar Le Stanze e da Torello Cardini durante l’inverno e coccolato da tutti (avventori, turisti, studenti e studentesse, bambini, nonni).🔗 Leggi su Lanazione.it
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