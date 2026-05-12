Ecco a voi Saverio il gatto da oltre 2 milioni di visualizzazioni

Saverio, il gatto che ha superato i due milioni di visualizzazioni, è diventato un volto noto nel centro storico di Poppi. La sua presenza quotidiana e le sue foto attirano l’attenzione di molti utenti sui social media, rendendo il felino un personaggio riconosciuto nella comunità locale. I residenti del centro storico sono abituati a incontrarlo spesso, e la sua popolarità si è diffusa anche oltre i confini della cittadina.

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