Ecco a voi Saverio il gatto da oltre 2 milioni di visualizzazioni
Saverio, il gatto che ha superato i due milioni di visualizzazioni, è diventato un volto noto nel centro storico di Poppi. La sua presenza quotidiana e le sue foto attirano l’attenzione di molti utenti sui social media, rendendo il felino un personaggio riconosciuto nella comunità locale. I residenti del centro storico sono abituati a incontrarlo spesso, e la sua popolarità si è diffusa anche oltre i confini della cittadina.
Il centro storico di Poppi fa il giro del mondo grazie a Saverio, il gatto della comunità. I poppesi, soprattutto coloro che abitano e lavorano nel centro storico, sono abituati alle attenzioni di social e media verso il gatto Saverio che, da anni, è il gatto di tutti, un vero personaggio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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