A Jesolo si sono svolti incontri di savate che hanno visto protagonisti atleti provenienti da diverse regioni, tra cui alcuni che hanno conquistato medaglie d'argento. In particolare, gli atleti di Savona si sono distinti portando a casa cinque medaglie sui ring. Dopo le gare, il maestro responsabile della squadra ha espresso amarezza per l'esito di alcuni match, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato l'argento a Jesolo?. Perché il maestro Scaramozzino ha espresso amarezza dopo i match?. Come ha fatto la squadra a gestire le controversie arbitrali?. Dove si terranno i prossimi impegni della delegazione ligure?.? In Breve Debenedetti e Caleffi argento, Pennacino, Dal Bo e Pirra bronzo a Jesolo.. Coach Simone Micheli e Chiara Vincis hanno supportato la squadra durante i match.. Prossimi appuntamenti fissati per il 30 maggio a Genova e 26 giugno ad Albenga.. Sette atleti della Kick Boxing Savate Savona hanno affrontato i ring di Jesolo il 9 e il 10 maggio, portando a casa cinque medaglie ai campionati italiani di savate assalto Federkombat.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savate a Jesolo: la Savate Savona conquista 5 medaglie sui ring

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