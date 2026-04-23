Un giovane artista greco si prepara a rappresentare il suo paese all’Eurovision 2026 con il brano Ferto. Akylas, noto per la voce intensa, si è guadagnato un posto tra i partecipanti del festival musicale internazionale. La sua candidatura è stata annunciata di recente e ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di musica. La partecipazione si inserisce nel contesto della tradizione greca di coinvolgimento nel concorso europeo.

C’è un talento che promette di scuotere il palco dell’ Eurovision 2026. Parliamo di Akylas, che rappresenta la Grecia con il brano Ferto ed è un giovane artista dalla voce potente, simbolo di un riscatto che parte da lontano. Tra sacrifici familiari e il coraggio di mostrare la propria anima senza filtri, oggi Akylas racconta la sua esperienza e si fa orgoglioso portavoce della comunità LGBTQ+. Dalle navi da crociera al successo su TikTok. Classe 1999, Akylas Mytilinaios è nato a Serres, nel nord della Grecia, dove ha vissuto un’infanzia tutt’altro che semplice. Cresciuto in una famiglia unita ma segnata da pesanti difficoltà economiche, ha imparato presto il valore della resilienza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Akylas all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Grecia

Akylas - Ferto ( Reaction ) EUROVISION 2026 GREECE

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