Morrovalle il mosaico delle culture celebra la nascita e le donne

A Morrovalle si svolge un evento che mette in mostra le diverse culture attraverso celebrazioni legate alla nascita e alle donne. L'iniziativa include testimonianze di donne provenienti da varie etnie e riti tradizionali condivisi tra mamme di Brasile e Marocco. Durante la manifestazione vengono mostrati aspetti delle tradizioni e delle pratiche culturali legate alla nascita e al ruolo femminile in diversi Paesi.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le donne di diverse etnie a superare le barriere?. Quali riti particolari hanno condiviso le mamme del Brasile e del Marocco?. Perché il tema della nascita aiuta l'integrazione a Morrovalle?. Chi sono le professioniste che hanno collegato il borgo all'Africa?.? In Breve Partecipazione di donne provenienti da Brasile, Argentina, Tunisia, Perù, Marocco, Pakistan, Etiopia, Cina e Italia.. Interventi tecnici dell'ostetrica Miriam Alessandrini e della dottoressa Lucia Tubaldi.. Presenza dell'assessore Fabiana Scarpetta e del parroco Don Luigino Marchionni all'evento.. Nona edizione dell'iniziativa organizzata dai volontari della Caritas interparrocchiale il 19 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morrovalle, il mosaico delle culture celebra la nascita e le donne Notizie correlate Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a... Regina Elisabetta, ecco le tiare esposte nella mostra che la celebra a 100 anni dalla sua nascita (c'è anche quella sfoggiata nel giorno delle nozze con il principe Filippo)Oltre alla tiara a frange sfoggiata nel giorno delle nozze, nella mostra curata da Caroline de Guitaut sono presenti altri due diademi accanto a...