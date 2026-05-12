Sassari stop ai progetti Pnrr | rischio per 21,8 milioni di euro

A Sassari, i progetti finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati sospesi, mettendo a rischio circa 21,8 milioni di euro. Tra i lavori più importanti coinvolti ci sono interventi su infrastrutture pubbliche, riqualificazione urbana e miglioramenti nelle strutture scolastiche. Il Comune sta valutando diverse soluzioni per coprire l’imprevisto buco di bilancio, senza ancora aver trovato una soluzione definitiva.

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? Punti chiave Quali tre progetti chiave della città rischiano il blocco totale?. Come può il Comune coprire il buco di bilancio imprevisto?. Perché la Giunta ha deciso di sospendere immediatamente i cantieri?. Cosa accadrà ai fondi se il Ministero non approva la rimodulazione?.? In Breve Via Zara (6,4 mln), Servizi sociali (8 mln) e diga Bunnari (7,4 mln) a rischio.. L'assessore Giuseppe Masala punta alla rimodulazione presso l'Unità di missione del Ministero.. L'avanzo di amministrazione disponibile copre solo 6,662 milioni di euro dei 21,8 totali.. Scadenza rendicontazione fissata al 30 giugno per evitare il definanziamento integrale dal Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, stop ai progetti Pnrr: rischio per 21,8 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persiI consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza... Via al bando progetti integrati per la cultura. Un investimento da 21,5 milioni di euroUn investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: è aperto in Lombardia il bando "Progetti integrati della... Argomenti più discussi: Rinnovabili, il Governo prende tempo e congela 31 progetti già approvati – Ecco quali; Addio al progetto Bunnari e al complesso di via Zara: cosa sospende il Comune con le scadenze Pnrr; Sardegna: Chi lavora la terra dice sì all’agrivoltaico, manifestazione l’11 maggio; Forse si riparte: verso la ripresa dei lavori nel campo Cabiggiosu. A Sassari contributi ai privati per la videosorveglianzaCon un assestamento di bilancio da 18 milioni di euro la Giunta comunale di Sassari ridefinisce le priorità per gli investimenti in città, e inserisce tra le varie voci un bando da 100mila euro per ... ansa.it