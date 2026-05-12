Sassari raid contro lo spaccio | eroina e un carabiniere aggredito

Durante un'operazione antispaccio a Sassari, sono state trovate alcune dosi di eroina e un carabiniere è stato aggredito durante l'intervento. L'indagato, che si trovava sotto sorveglianza, è stato coinvolto nel commercio di sostanze stupefacenti. La violenza è scoppiata nel corso del raid, ma ancora non sono state rese note le circostanze precise di chi abbia scatenato l'aggressione contro il militare.

? Domande chiave Come ha fatto l'indagato a continuare lo spaccio sotto sorveglianza?. Chi ha scatenato la violenza fisica contro il carabiniere durante il raid?. Cosa hanno scoperto i militari oltre all'eroina e ai contanti?. Perché le misure cautelari precedenti non hanno fermato l'attività criminale?.? In Breve Sequestrati 140 grammi di eroina e oltre 7.200 euro in contanti.. Indagato già sotto misura con i domiciliari dal settembre scorso.. Padre del sospettato aggredito fisicamente durante la perquisizione a Sassari.. Ritrovati bilancino di precisione e sostanze per il taglio della droga.. Due arresti a Sassari dopo una perquisizione domiciliare avvenuta sabato sera, durante la quale i carabinieri hanno scoperto 140 grammi di eroina e oltre 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

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