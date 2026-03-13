Degrado urbano lo spaccio di eroina non si ferma | in due finiscono nei guai

I carabinieri di Ferrara hanno portato a termine un’operazione nelle zone più degradate, arrestando due persone coinvolte nello spaccio di eroina. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti continua senza interruzioni, con interventi mirati nelle aree considerate più a rischio della città. Nessuna informazione è stata comunicata sui nomi degli arrestati o sui dettagli specifici dell’operazione.

Contrasto al degrado urbano. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri di Ferrara nelle aree sensibili della città estense. Nella tarda serata di giovedì 12, i militari hanno arrestato un 29enne, colto in flagranza di reato. I carabinieri operanti hanno infatti sorpreso l’uomo in via Porta Catena mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un 36enne. Lo sguardo attento e il tempestivo intervento della pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di recuperare e sequestrare la droga. L’uomo è stato pertanto dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato rimesso in libertà in attesa del prosieguo del procedimento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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