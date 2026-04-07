Piano Rifiuti Puglia | la strategia Decaro tra costi e nuovi impianti Ecco perché la Tari è la più alta d' Italia

Il Piano Rifiuti in Puglia ha portato a uno spostamento di oltre 73mila tonnellate di rifiuti organici verso altre regioni per lo smaltimento. La strategia adottata dal sindaco prevede la costruzione di nuovi impianti e comporta costi elevati, che si riflettono nella Tari, la tassa sui rifiuti più alta d’Italia. La questione riguarda anche l’utilizzo di strutture di trattamento e gestione dei rifiuti nella regione.

Oltre 73mila tonnellate di rifiuti da frazione organica trasferite in altre regioni per lo smaltimento. Ogni anno, mediamente, dalla Puglia partono circa 5500 tir carichi di immondizia per colpa di una carenza impiantistica che resta drammatica. Soprattutto quella a gestione pubblica. Non a caso la Puglia è tra le regioni italiane più interessata all'emigrazione di rifiuti, con ripercussioni dirette sulla Tari che i cittadini pagano ogni anno. Il trasferimento verso altre regioni comporta, difatti, costi molto più elevati: mediamente si arriva a 250 euro per tonnellata, il doppio rispetto allo smaltimento “interno”. Ma si possono sfiorare anche punte di 407 euro, a seconda della distanza e della tipologia di rifiuto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Piano Rifiuti Puglia: la strategia Decaro tra costi e nuovi impianti. Ecco perché la Tari è la più alta d'Italia Rifiuti, in Puglia troppe discariche. Decaro rivede il piano: «Necessari gli impianti»Dopo la sanità e le vertenze occupazionali, la nuova giunta Decaro comincia ad occuparsi degli altri dossier urgenti sul tavolo. Termovalorizzatori e macchinari hi-tech: i nuovi impianti per superare la crisi dei rifiuti in PugliaSi parte da un dato, nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, calcolo effettuato sulla scorta di quanto trasmesso dai Comuni, ma che... Temi più discussi: Liste d'attesa in Puglia, i numeri del piano: quasi 60mila prestazioni anticipate in due mesi; Piano di recupero delle liste d’attesa: recall al 90%, eseguite 2621 risonanze magnetiche; Crolli e inondazioni, la Regione chiede finanziamenti straordinari: È l'ora di un grande piano di messa in sicurezza; Gli Stati Generali dell'Ambiente fanno tappa a Bari, tutto pronto per la tappa conclusiva del format di Ricicla.Tv. Piano Rifiuti Puglia: la strategia Decaro tra costi e nuovi impianti. Ecco perché la Tari è la più alta d'ItaliaOltre 73mila tonnellate di rifiuti da frazione organica trasferite in altre regioni per lo smaltimento. Ogni anno, mediamente, dalla Puglia partono circa 5500 tir carichi di immondizia per ... quotidianodipuglia.it L’assessora Ciliento: In Puglia serve una raccolta rifiuti più pulita, il Piano andrà rivistoIl punto con la responsabile dell’Ambiente in Regione dopo lo stop definitivo dal Consiglio di Stato alla discarica Martucci di Conversano: Sul Piano troppi ... bari.repubblica.it Nessuno stop alla discarica Martucci di Conversano. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2319 del 18 marzo 2026, ha confermato la piena legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti, così come modificato nel 2025 dalla Regione Puglia. - facebook.com facebook