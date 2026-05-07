Fermata bus davanti alla stazione Fit e Ust Cisl | Punto critico per sicurezza accessibilità e traffico

Ogni giorno, durante l’estate, la fermata dell’autobus situata davanti alla stazione di Viale Ellittico a Caserta si riempie di visitatori diretti alla Reggia. Le associazioni sindacali Fit e Ust Cisl hanno nuovamente segnalato le criticità riguardo alla sicurezza, all’accessibilità e al traffico che si creano in questa zona. La situazione provoca spesso congestione e disagio tra i passeggeri e gli automobilisti.

Flussi estivi e migliaia di visitatori diretti ogni giorno alla Reggia di Caserta, ed è subito caos. La Fit Cisl Campania, la Fit Cisl provinciale di Caserta e la Ust Cisl Caserta tornano a denunciare le condizioni della fermata autobus di Viale Ellittico, all’esterno della stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano, Fit Cisl: "Ini Bus reitera i ritardi nei pagamenti"La FIT CISL di Salerno denuncia con forza il nuovo e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società INI BUS, affidataria del...