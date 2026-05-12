Sarri promuove il Derby di lunedì | Meglio per tutti

Il Derby della Capitale si giocherà lunedì sera, spostandosi dalla data originaria. Maurizio Sarri ha espresso il suo apprezzamento per questa decisione, definendola positiva per tutte le parti coinvolte. La modifica del calendario è stata ufficializzata e porta la sfida tra le due squadre a una nuova collocazione temporale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle implicazioni di questa scelta.

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Il Derby della Capitale trasloca ufficialmente a lunedì sera e trova l’immediato consenso di Maurizio Sarri, che promuove senza riserve il posticipo della sfida contro la Roma. Intervenuto a margine del prestigioso incontro istituzionale al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’allenatore della Lazio ha accolto con favore la decisione della Prefettura di annullare l’iniziale collocazione domenicale. Lo slittamento della stracittadina, originariamente fissata per le 12:30 del 17 maggio, rappresenta un punto di svolta nel duro braccio di ferro che sta vedendo contrapposti i vertici della Lega Serie A e le autorità di pubblica sicurezza, preoccupate dalla concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Derby di Roma alle 12:30, Sarri attacca tutti: “Io vado in panchina, poi mi alzo e me ne vado”“Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare. Leggi anche: Sorrentino promuove Sarri: “È uno dei più grandi maestri” Argomenti più discussi: Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l'incrocio con gli Internazionali? Gasperini 'risponde' a Sarri; Dal futuro alla Lazio al Derby alle 12:30, Sarri tuona contro la Lega Serie A: Un insulto, qualcuno deve pagare; Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: Dovete dimettervi; Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: Dovete dimettervi. Sarri: Meglio giocare il derby di lunedì, vi dico il perché!Maurizio Sarri, al Quirinale con tutta la Lazio per l’incontro con Mattarella in vista della finale di Coppa Italia, ha detto la sua sull’ipotesi di giocare il derby con la Roma di lunedì, posizione s ... lazionews.eu