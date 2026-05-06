Maurizio Sarri continua a essere un nome molto presente nel dibattito sulla panchina del Napoli, e Stefano Sorrentino ha espresso pubblicamente la propria stima, definendo Sarri uno dei più grandi maestri nel suo campo. La discussione sulla possibile futura guida tecnica della squadra resta aperta, mentre l’apprezzamento di Sorrentino si aggiunge alle voci che circolano attorno al tecnico toscano. La situazione attuale vede ancora incertezza sulla scelta definitiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Maurizio Sarri resta uno dei nomi più discussi in ottica futura per la panchina del Napoli e Stefano Sorrentino non nasconde la propria stima nei confronti dell’ex tecnico azzurro. L’ex portiere è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, affrontando diversi temi legati al mondo partenopeo e al futuro della squadra. Nel corso dell’intervento a Radio Napoli Centrale, Stefano Sorrentino ha parlato della possibile successione ad Antonio Conte, spiegando di avere qualche perplessità su un eventuale ritorno di Sarri, pur riconoscendone il valore assoluto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sorrentino promuove Sarri: “È uno dei più grandi maestri”

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