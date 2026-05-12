Derby di Roma De Siervo | Non credo proprio si giocherà lunedì sera

Da ilnapolista.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministratore delegato della Lega Serie A ha dichiarato che non crede si giocherà il derby di Roma lunedì sera, in seguito alla decisione della Prefettura di spostare l'incontro tra Roma e Lazio alla sera del 18 maggio alle 20:45. La stessa data riguarda anche altre partite legate alla corsa alla Champions League, inclusa Pisa-Napoli, e questa scelta ha generato discussioni sulla possibilità di disputare la gara nel pomeriggio.

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Dopo l’annuncio della Prefettura di spostare ufficialmente Roma-Lazio a lunedì 18 maggio ore 20:45 (insieme alle altre sfide legate alla corsa Champions, tra cui Pisa-Napoli), è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo rispondendo all’Agi. Alla stazione Termini dopo l’arrivo della Coppa Italia, l’ad ha parlato dello slittamento del derby. Lo spostamento del derby di Serie A Roma-Lazio. “ Il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità “. La Lega Serie A ha infatti annunciato il ricorso al...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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De Siervo: “Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12.30 con altre 4 partite”Roma, 11 maggio 2026 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12.

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derby di roma derby di roma deDe Siervo: Derby di Roma lunedì? Non credo proprio. Per forza di cose si garantirà la contemporaneitàLa Lega di Serie A non sembra intenzionata a spostare il derby di Roma a lunedì 18 Maggio alle 20:45 come deciso dalla Prefetturs di Roma. tuttojuve.com

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