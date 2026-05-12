L'amministratore delegato della Lega Serie A ha dichiarato che non crede si giocherà il derby di Roma lunedì sera, in seguito alla decisione della Prefettura di spostare l'incontro tra Roma e Lazio alla sera del 18 maggio alle 20:45. La stessa data riguarda anche altre partite legate alla corsa alla Champions League, inclusa Pisa-Napoli, e questa scelta ha generato discussioni sulla possibilità di disputare la gara nel pomeriggio.

Dopo l’annuncio della Prefettura di spostare ufficialmente Roma-Lazio a lunedì 18 maggio ore 20:45 (insieme alle altre sfide legate alla corsa Champions, tra cui Pisa-Napoli), è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo rispondendo all’Agi. Alla stazione Termini dopo l’arrivo della Coppa Italia, l’ad ha parlato dello slittamento del derby. Lo spostamento del derby di Serie A Roma-Lazio. “ Il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità “. La Lega Serie A ha infatti annunciato il ricorso al...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Derby di Roma, De Siervo: “Non credo proprio si giocherà lunedì sera”

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