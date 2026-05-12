L'allenatore della squadra di calcio ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia, sottolineando l'importanza di credere fino in fondo, anche in momenti difficili. Ha ricordato come la squadra abbia affrontato un periodo complicato, paragonandolo a un deserto senza acqua, e ha espresso orgoglio per quanto fatto finora. Ha inoltre evidenziato che l'atteggiamento mentale sarà decisivo durante la partita.

“Bisogna crederci, fino alla follia”. Maurizio Sarri non va troppo per il sottile. Sa bene, il tecnico della Lazio, che la sua squadra parte sfavorita domani nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. E l’unico modo di sovvertire il pronostico è annullare il gap tecnico con i nerazzurri con una prova di grande sostanza caratteriale. Non solo quella, ovviamente. “Certo, è importante anche affrontare al meglio la partita dal punto di vista tattico, ma se l’atteggiamento mentale sarà lo stesso della partita di campionato di sabato scorso l’aspetto tattico va a farsi benedire”. E’ stata una stagione molto travagliata per la Lazio. Chiuderla vincendo un trofeo importante come la Coppa Italia sarebbe la ricompensa di tanti sacrifici fatti e tanti ostacoli superati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri: "Lazio, Bisogna crederci fino alla follia. Sarà decisivo l'atteggiamento mentale"

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Sarri in conferenza: Vorrei vincere per la squadra. Bisogna crederci fino alla follia Continua qui ift.tt/mM6dyN2 #lazio #laziopress x.com

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