Calcio Lazio Sarri | Bisogna crederci fino alla follia
In vista della finale di calcio, l'allenatore della squadra ha dichiarato che è fondamentale credere fino alla follia nella possibilità di vittoria. La conferenza stampa si è svolta con la partecipazione anche del capitano, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara a affrontare l’evento decisivo, con l’obiettivo di dare il massimo sul campo.
Roma, 12 mag. (askanews) – “Bisogna crederci fino alla follia”. Maurizio Sarri carica così la Lazio alla vigilia della finale, nel corso della conferenza stampa insieme al capitano Mattia Zaccagni. Il tecnico biancoceleste torna anche sulla pesante sconfitta di sabato: “Se l’atteggiamento mentale è quello di sabato, la tattica non conta nulla. Abbiamo preparato qualcosa di diverso, vedremo se può funzionare”. Sarri si dice orgoglioso del percorso della squadra: “Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento del gruppo, che non ha mai mollato. Mi hanno fatto tornare a divertirmi durante gli allenamenti. La squadra merita di vincere per il percorso fatto in Coppa”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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