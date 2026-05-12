Calcio Lazio Sarri | Bisogna crederci fino alla follia

In vista della finale di calcio, l'allenatore della squadra ha dichiarato che è fondamentale credere fino alla follia nella possibilità di vittoria. La conferenza stampa si è svolta con la partecipazione anche del capitano, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara a affrontare l’evento decisivo, con l’obiettivo di dare il massimo sul campo.

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