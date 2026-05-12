La Lazio si prepara a disputare la finale di Coppa Italia contro l'Inter, cercando di recuperare una stagione caratterizzata da diverse difficoltà. L'allenatore ha dichiarato di credere nella possibilità di vincere, anche fino alla follia, in vista di questa sfida decisiva. La partita si svolge a Roma, con i biancocelesti determinati a ottenere il trofeo e a cambiare l’andamento della loro annata.

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio scende in campo nella finale di Coppa Italia con l'Inter per raddrizzare una stagione fin qui piena di difficoltà. Non c'è solo il trofeo in palio, ma anche un passo per l'Europa League ormai irraggiungibile tramite il piazzamento del campionato. Per questo il tecnico Maurizio Sarri, che domani non sarà in panchina causa squalifica, punta molto sulla partita dell'Olimpico: “Siamo di fronte a una partita talmente chiara da inquadrare che qualsiasi parola è retoric a – afferma in conferenza stampa -. Che è una partita importante è chiaro per me e per la squadra. Bisogna dimenticarsi della partita di sabato e affrontare quella di domani con coraggio, per noi è chiaro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lazio sogna la Coppa Italia, Sarri “Crederci fino alla follia”

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