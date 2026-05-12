Sarri lascia la Lazio a fine stagione? Tanti sondaggi per il tecnico la posizione dei biancocelesti e dove potrebbe trasferirsi

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Maurizio Sarri nel calcio italiano è al centro di molte discussioni dopo che si sono susseguiti sondaggi e rumors riguardo alla sua possibile partenza dalla Lazio al termine dell’attuale stagione. La squadra biancoceleste non ha ancora comunicato ufficialmente se il tecnico resterà o meno, mentre si fanno ipotesi su eventuali destinazioni future per lui, senza conferme ufficiali.

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