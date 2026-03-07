Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese Ultimissime

Bernardo Silva ha ufficialmente deciso di lasciare il Manchester City al termine della stagione. La notizia ha attirato l’attenzione del mondo del calcio, mentre si fanno già ipotesi sul suo possibile trasferimento. Tra le destinazioni più probabili ci sono alcune grandi squadre europee, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. L’interesse delle società continua a crescere, mentre il futuro del giocatore resta incerto.

