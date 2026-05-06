Lazio Inter Josep Martinez alla prova | tra campionato e finale di Coppa Italia si decide il suo futuro in nerazzurro!

Durante le ultime gare di campionato e la finale di Coppa Italia, Josep Martinez ha avuto l'opportunità di dimostrare il proprio valore in campo con la maglia dell'Inter. La sua presenza tra i titolari in queste occasioni ha suscitato attenzione, poiché il risultato delle partite potrebbe influenzare le decisioni sulla sua permanenza nella squadra. La sua prestazione in queste partite rappresenta un momento chiave per il suo futuro in nerazzurro.

di Paolo Moramarco Lazio Inter, Josep Martinez alla prova: possibile titolarità nel finale di campionato e in finale di Coppa Italia! Così si decide il suo futuro in nerazzurro!. Josep Martinez, portiere spagnolo dell’ Inter, si trova a un crocevia importante nella sua carriera. Dopo aver dimostrato affidabilità e determinazione nelle sue occasioni, come nel ritorno della Coppa Italia contro il Como, il suo futuro al club nerazzurro potrebbe essere deciso in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Martinez ha conquistato la fiducia di Cristian Chivu, che potrebbe puntare su di lui per il futuro, con l’ipotesi di vederlo come titolare nella stagione 202627, soprattutto dopo l’uscita di Sommer che sembra ormai certa.🔗 Leggi su Internews24.com

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