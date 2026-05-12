Sarri ha una richiesta dopo aver risposto alle domande prima di Lazio-Inter | Vorrei andare a fumare

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, e dopo aver risposto alle domande dei giornalisti ha una richiesta: "Vorrei andare a fumare, oggi è stata una giornata bruttissima.".🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Runjaic insegue Sarri dopo Lazio-Udinese per chiedergli una sigaretta: “Mi può fare un favore”Il retroscena al termine della sfida dell'Olimpico: dopo lo spettacolo e i gol di Lazio-Udinese 3-3, Runjaic si avvicina a Sarri con una curiosa...

Bearman non ha mai risposto al messaggio di Colapinto dopo l’incidente a Suzuka: “No, nessun rancore”Franco Colapinto ha raccontato nel media day del GP di Miami di aver mandato un messaggio a Oliver Bearman subito dopo il violento incidente di...

Argomenti più discussi: Sarri: 3-0 Inter? Colpa nostra. Umiliante sentire solo i loro tifosi all'Olimpico; Stramaccioni: La fame di Lautaro e le quattro ali di Sarri, tra Lazio e Inter si decide qui; Lazio-Inter, i convocati: un ritorno e un forfait per Sarri; IL PREGARA | Serie A, Lazio-Inter, le parole di mister Sarri: Intanto pensiamo alla partita di oggi.

Brividi a Formello: la Lazio sta per affrontare l'Inter in una battaglia che lascerà segni, e non parliamo solo di tattica. Sarri ha alzato la voce in allenamento, spronando ognuno a dare tutto. Non voglio vedere quella paura negli occhi! Facciamo vedere chi siam x.com

CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess - reddit.com reddit

Sarri ha una richiesta dopo aver risposto alle domande prima di Lazio-Inter: Vorrei andare a fumareMaurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, e dopo aver risposto alle domande dei giornalisti ... fanpage.it