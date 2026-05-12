Sarri ha una richiesta dopo aver risposto alle domande prima di Lazio-Inter | Vorrei andare a fumare

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, e dopo aver risposto alle domande dei giornalisti ha una richiesta: "Vorrei andare a fumare, oggi è stata una giornata bruttissima.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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