Bearman non ha mai risposto al messaggio di Colapinto dopo l'incidente a Suzuka | No nessun rancore

Dopo l’incidente avvenuto a Suzuka, Franco Colapinto ha riferito di aver inviato un messaggio a Oliver Bearman, senza ricevere alcuna risposta. Durante il media day del Gran Premio di Miami, Colapinto ha spiegato di aver contattato il collega subito dopo l’incidente, ma Bearman non ha mai replicato. La mancanza di risposta è stata confermata anche da altre fonti, senza che siano state riportate motivazioni ufficiali.

Franco Colapinto ha raccontato nel media day del GP di Miami di aver mandato un messaggio a Oliver Bearman subito dopo il violento incidente di Suzuka: il pilota della Haas non gli ha mai risposto. Il britannico però abbassa i toni: "No, nessun rancore".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bearman contro Colapinto: "L'incidente di Suzuka? Franco si è spostato, serve più rispetto"Non accennano a placarsi le polemiche dopo il pauroso incidente che ha visto coinvolto Oliver Bearman in Giappone. Leggi anche: Domenicali rivede le regole F1 2026 dopo l’incidente di Oliver Bearman a Suzuka. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Franco Colapinto critica Oliver Bearman per il drammatico incidente in F1 - Quando ho guardato nei miei specchietti, Bearman stava già girando nell'erba. Bearman non ha mai risposto al messaggio di Colapinto dopo l’incidente a Suzuka: No, nessun rancoreFranco Colapinto ha raccontato nel media day del GP di Miami di aver mandato un messaggio a Oliver Bearman subito dopo il violento incidente di Suzuka ... fanpage.it Bearman ora accusa Colapinto: A Suzuka comportamento inaccettabile. Ne avevamo parlato due giorni primaL'inglese è tornato a parlare dello spaventoso schianto che lo ha visto malcapitato protagonista nel GP del Giappone ... formulapassion.it