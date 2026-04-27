Runjaic insegue Sarri dopo Lazio-Udinese per chiedergli una sigaretta | Mi può fare un favore
Dopo la partita tra Lazio e Udinese che si è conclusa con un pareggio di 3-3, un uomo si è avvicinato all’allenatore della squadra ospite. Con un sorriso e un atteggiamento informale, ha chiesto se potesse fargli un favore, specificamente chiedendo una sigaretta. La scena si è svolta nei minuti immediatamente successivi al fischio finale, quando i due si sono incontrati vicino alla panchina.
Il retroscena al termine della sfida dell'Olimpico: dopo lo spettacolo e i gol di Lazio-Udinese 3-3, Runjaic si avvicina a Sarri con una curiosa richiesta per smaltire lo stress.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rabbia Lazio dopo Udine: squadra in silenzio stampa
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