Runjaic insegue Sarri dopo Lazio-Udinese per chiedergli una sigaretta | Mi può fare un favore

Dopo la partita tra Lazio e Udinese che si è conclusa con un pareggio di 3-3, un uomo si è avvicinato all’allenatore della squadra ospite. Con un sorriso e un atteggiamento informale, ha chiesto se potesse fargli un favore, specificamente chiedendo una sigaretta. La scena si è svolta nei minuti immediatamente successivi al fischio finale, quando i due si sono incontrati vicino alla panchina.