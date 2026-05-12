In conferenza stampa, l’allenatore della Lazio ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra durante la stagione, nonostante alcuni errori commessi nelle partite. Ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati ottenuti e di aver ritrovato la gioia nel suo lavoro grazie ai giocatori. La dichiarazione è arrivata in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter, che si svolgerà nei prossimi giorni.

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© Calcionews24.com - Sarri a cuore aperto: «Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento della squadra anche se hanno sbagliato alcune gare. Mi hanno fatto tornare la felicità»

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