Ilaria Salis ha raccontato di essere stata tenuta circa un'ora in una stanza di un hotel durante una perquisizione. Secondo la sua testimonianza, le sono state rivolte domande sulla partecipazione a un corteo, senza che fosse redatto un verbale. Ha specificato di aver dichiarato subito di essere una deputata europea, ma le domande sono continuate comunque.

«Sono arrivati alle 7,30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e sono rimasti oltre un'ora. Mi hanno chiesto se avevo intenzione di andare alla manifestazione e se avevo con me oggetti per offendere». È provata ma anche sconcertata Ilaria Salis per quanto accaduto oggi, sabato 28 marzo, giorno di manifestazione prevista a Roma. Perché si tratta di una deputata del Parlamento europeo e perché il controllo di polizia scattato all'alba «era evidentemente collegato al corteo». «Sono arrivata a Roma giovedì - spiega Salis - e ho svolto alcune attività per il mio ruolo di parlamentare europeo. Non era un mistero che fossi nella Capitale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ilaria Salis, il racconto della perquisizione: «Io, tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»

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