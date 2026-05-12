Nella zona di Sarno e Angri sono state rilevate sostanze potenzialmente cancerogene nelle falde acquifere. La presenza di questi contaminanti ha portato alla richiesta di interventi immediati, in particolare attraverso l’adozione di piani di allacciamenti urgenti alle reti pubbliche. La questione riguarda soprattutto le persone che utilizzano pozzi privati per l’approvvigionamento domestico, esposte al rischio di assorbire le sostanze nocive presenti nell’acqua.

? Domande chiave Quali sostanze cancerogene sono state trovate nelle falde di Angri e Sarno?. Chi rischia l'esposizione diretta attraverso l'uso dei pozzi privati?. Come influirà la contaminazione del sottosuolo sulla filiera agroalimentare locale?. Perché il presidente del Parco chiede procedure di somma urgenza?.? In Breve Contaminanti tetracloroetilene e tricloroetilene rilevati da Arpac e Università Federico II.. Rischi sanitari e alimentari per i comuni di Angri, Sarno, Scafati e Striano.. Proposta di copertura totale oneri allaccio e fondo indennizzo per imprese agricole.. Regione Campania richiede verifiche immediate alle Asl su filiera agroalimentare e ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarno: allarme contaminanti nelle falde, chiesto piano di allacci urgenti

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