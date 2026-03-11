Sarno allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica | denunciate due donne

Due donne sono state denunciate a Sarno dopo essere state trovate a collegarsi illegalmente alle reti elettrica e idrica. La Polizia di Stato, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, ha condotto le verifiche e identificato le responsabili. Le operazioni sono state svolte nei giorni scorsi e hanno portato alla denuncia formale delle due persone coinvolte.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, con il supporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha denunciato due donne per allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. Le accuse si riferiscono a pratiche illegali che coinvolgono il furto di energia elettrica e acqua, dannosi per la comunità e le risorse pubbliche. In particolare, una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, utilizzato per alimentare gran parte dell'impianto elettrico di un locale notturno a Sarno. L'anomalia è emersa durante un controllo amministrativo effettuato dagli agenti, successivamente confermato dai tecnici della E-Distribuzione S.