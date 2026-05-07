Allarme nell’Agro Nocerino-Sarnese | chimica nelle falde acquifere

Nelle falde acquifere dell’Agro Nocerino-Sarnese sono state trovate sostanze chimiche potenzialmente cancerogene in alcuni pozzi di Scafati e Angri. I campionamenti hanno evidenziato la presenza di contaminanti che, attraverso i sistemi di irrigazione, potrebbero arrivare ai prodotti agricoli prodotti nella zona. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua utilizzata in agricoltura e sui rischi per la salute pubblica.

? Cosa scoprirai Quali sostanze cancerogene sono state trovate nei pozzi di Scafati e Angri?. Come possono i contaminanti chimici finire direttamente nei prodotti agricoli locali?. Chi deve intervenire per verificare la sicurezza della filiera agroalimentare?. Dove si stanno concentrando i controlli sanitari per proteggere la popolazione?.? In Breve Analisi Università Federico II del primo trimestre 2024 rilevano Tce e Pce.. Sostanze cancerogene derivanti storicamente da processi industriali e solventi chimici.. Regione Campania attiva Asl per controlli ambientali, sanitari e veterinari.. Rischio bioaccumulo nella filiera agroalimentare tramite irrigazione e pozzi privati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme nell’Agro Nocerino-Sarnese: chimica nelle falde acquifere Notizie correlate Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza... Maxi operazione antidroga nell'agro nocerino-sarnese: otto arresti e beni sequestratiStamattina la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, accusate di fare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Allarme nell’Agro nocerino-sarnese: sostanze cancerogene nelle falde di Scafati, Angri e Sarno; Acque sotterranee contaminate: allarme in tre comuni del Salernitano; Allarme ambientale nel salernitano per la presenza di sostanze tossiche nella falda; Notte di furti: colpo in gioielleria a Salerno, ladri in fuga a Nocera Inferiore. Allarme nell’Agro nocerino-sarnese: sostanze cancerogene nelle falde di Scafati, Angri e SarnoTra i territori campani indicati nello studio dell’Università Federico II di Napoli compaiono infatti anche Scafati, Angri e Sarno. agro24.it Allarme ambientale nel salernitano per la presenza di sostanze tossiche nella faldaScafati, Angri e Sarno al centro del monitoraggio regionale per la presenza di Tce e Pce nelle acque. Verifiche urgenti su salute e filiera agricola ... infocilento.it Agro Nocerino-Sarnese, furti d'auto e rapine ai benzinai: arrestati due albanesi, caccia ai complici Leggi l'articolo: https://www.stiletv.it/news/118827/agro-nocerino-sarnese-furti-d-auto-e-rapine-ai-benzinai-arrestati-due-albanesi-caccia-ai-complici - facebook.com facebook Avrebbe voluto portare anche la sua prima moglie nella casa in cui si era trasferito con la nuova compagna. Così lei ha narcotizzato il convivente per poi evirarlo mentre dormiva. È accaduto nel pomeriggio del primo maggio ad Angri, città dell'Agro Nocerino S x.com