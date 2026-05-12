In Consiglio regionale in Sardegna, si è verificato uno stallo a causa di numerose assenze tra i consiglieri durante la discussione sulla legge relativa al Trenino Verde. Alcuni rappresentanti non erano presenti in aula, lasciando banchi vuoti e rallentando l’iter della legge. Questa situazione ha creato un blocco nelle decisioni riguardanti il settore del turismo ferroviario sull’isola, con ripercussioni sulla pianificazione futura delle iniziative legate al trasporto storico.

? Domande chiave Chi sono i consiglieri che hanno lasciato vuoti i banchi?. Come influiranno queste assenze sul futuro del turismo ferroviario sardo?. Perché la maggioranza non riesce a garantire il numero legale?. Quali conseguenze avranno questi ritardi sulle economie dei piccoli borghi?.? In Breve Assenze di consiglieri e assessori hanno causato il rinvio dopo il fallimento del 5 maggio.. Franco Mula e Roberto Deriu hanno chiesto la sospensione dei lavori in Aula.. Paolo Truzzu denuncia la paralisi legislativa e il rischio per la variazione di bilancio.. Lo stallo blocca la gestione della Fondazione Trenino verde per i borghi sardi.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, stallo in Consiglio: assenze bloccano la legge sul Trenino verde

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