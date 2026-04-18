trenino verde delle alpi la magia della primavera tra vette laghi e castelli

Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano itinerari per scoprire paesaggi naturali e borghi storici. Tra le opzioni disponibili, il Trenino Verde delle Alpi offre un viaggio attraverso vette, laghi e castelli. La tratta si snoda tra diverse località, consentendo ai passeggeri di ammirare panorami alpini e strutture storiche lungo il percorso. La proposta è pensata per chi desidera esplorare questa regione senza spostarsi in autonomia.

Quando le idee per una gita primaverile scarseggiano, la soluzione ideale è lasciarsi trasportare dal Trenino Verde delle Alpi. Questo convoglio si snoda silenzioso tra il Piemonte e la Svizzera, attraversando paesaggi che sembrano dipinti a mano. Il percorso verso l’ Oberland Bernese è tra i più spettacolari d’Europa: tra ponti vertiginosi e gallerie scavate nella roccia, le carrozze panoramiche diventano tele su cui si stagliano le cime dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau. Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia in un’esplosione di verde e fiori, illuminata da una luce dorata. La perla del percorso è Thun, una cittadina medievale situata sulla sponda nord del suo lago omonimo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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