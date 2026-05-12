Sarà a Reggio Emilia - senza William - per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia
Il 13 maggio, Reggio Emilia si prepara ad accogliere la visita ufficiale di Kate Middleton, che sarà presente senza William. La città ha disposto palazzi blindati, strade chiuse al traffico e misure di sicurezza rafforzate, in vista dell’arrivo della duchessa di Cambridge. La visita, della durata di due giorni, rappresenta il primo viaggio ufficiale di Kate dopo un periodo di malattia.
P alazzi blindati, strade chiuse al traffico, misure di sicurezza rafforzate al massimo. Reggio Emilia è pronta ad accogliere il 13 maggio, Kate Middleton, in Italia per una visita di due giorni. La scelta della località non è per niente casuale. Kate Middleton è pronta per l’Italia, il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia X Kate Middleton in Italia il 13 e 14 maggio. La visita si concentrerà sul suo impegno a favore dello sviluppo della prima infanzia. La Middleton è, infatti, interessata da tempo al celebre Reggio Emilia Approach, una filosofia educativa riconosciuta a livello internazionale, che pone il bambino al centro del proprio apprendimento attraverso l’esplorazione, la creatività e l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Iodonna.it
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