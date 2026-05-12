Il 13 maggio, Reggio Emilia si prepara ad accogliere la visita ufficiale di Kate Middleton, che sarà presente senza William. La città ha disposto palazzi blindati, strade chiuse al traffico e misure di sicurezza rafforzate, in vista dell’arrivo della duchessa di Cambridge. La visita, della durata di due giorni, rappresenta il primo viaggio ufficiale di Kate dopo un periodo di malattia.

P alazzi blindati, strade chiuse al traffico, misure di sicurezza rafforzate al massimo. Reggio Emilia è pronta ad accogliere il 13 maggio, Kate Middleton, in Italia per una visita di due giorni. La scelta della località non è per niente casuale. Kate Middleton è pronta per l’Italia, il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia X Kate Middleton in Italia il 13 e 14 maggio. La visita si concentrerà sul suo impegno a favore dello sviluppo della prima infanzia. La Middleton è, infatti, interessata da tempo al celebre Reggio Emilia Approach, una filosofia educativa riconosciuta a livello internazionale, che pone il bambino al centro del proprio apprendimento attraverso l’esplorazione, la creatività e l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarà a Reggio Emilia - senza William - per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia

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