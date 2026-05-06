Il 13 e 14 maggio, Kate Middleton, moglie del principe, sarà in Emilia-Romagna per un viaggio all’estero. È il suo primo viaggio da sola dopo aver affrontato una malattia, iniziata nella primavera del 2024. La visita rappresenta un momento importante per lei, dopo i mesi in cui non era uscita dal paese senza accompagnatori. Il programma dettagliato dell’evento non è ancora stato reso pubblico.

Da quando aveva iniziato la sua lotta contro il cancro – era la primavera del 2024 – Kate Middleton non era più andata all’estero da sola. Nessun royal tour, nessuna inaugurazione, nessun evento ufficiale. Niente di niente. Ora, la svolta. Come annunciato nelle scorse ore da palazzo, la principessa del Galles effettuerà un viaggio da sola nel Bel Paese i prossimi 13 e 14 maggio. Destinazione, Reggio Emilia. Kate Middleton in Italia: il primo viaggio da sola all’estero dopo il cancro. Kate Middleton, 44 anni, non era mai andata all’estero da sola dopo la scoperta del cancro. Lo farà il 13 e 14 maggio, in Italia (foto Getty Images) Sarà, dunque, l’Emilia-Romagna la prima terra straniera ad accogliere Kate, da sola, in un viaggio ufficiale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate, l'italiana: il 13 e 14 maggio la moglie di William sarà in Emilia-Romagna: è il primo viaggio all'estero, da sola, dopo la malattia. Ecco il programma

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