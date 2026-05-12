Sapevano di carne bruciata Torture con la fiamma ossidrica e bombe carta contro i ladri infami ecco le Iene di Ostia
Nel quartiere di Ostia, alcune persone hanno raccontato di aver subito torture con la fiamma ossidrica e l’uso di bombe carta durante azioni contro individui accusati di furto. Si parla di un appartamento popolare come scenario di queste violenze, con testimonianze che descrivono il suono di un cannello acceso e l’odore di pelle bruciata. Le vicende sono state riprese dal programma televisivo “Le Iene”.
Un appartamento popolare, il rumore di un cannello da campeggio che si accende e l’odore acre, insopportabile, della pelle umana che brucia. Non è la scena di un film pulp, ma la cronaca di un pomeriggio di ordinaria follia criminale consumatosi tra le palazzine popolari di Ostia. Uno dei tanti.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Bombe carta, sequestri, torture con cesoie e liquido bollente: sgomitata la banda terrore di Ostia, 6 arrestiSei persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con...
Ostia, blitz antimafia: sequestri, torture e bombe carta per un borsone da un milioneOstia, 12 maggio 2026 – Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, sotto la direzione e il...