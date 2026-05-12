Sapevano di carne bruciata Torture con la fiamma ossidrica e bombe carta contro i ladri infami ecco le Iene di Ostia

Nel quartiere di Ostia, alcune persone hanno raccontato di aver subito torture con la fiamma ossidrica e l’uso di bombe carta durante azioni contro individui accusati di furto. Si parla di un appartamento popolare come scenario di queste violenze, con testimonianze che descrivono il suono di un cannello acceso e l’odore di pelle bruciata. Le vicende sono state riprese dal programma televisivo “Le Iene”.

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