Bombe carta sequestri torture con cesoie e liquido bollente | sgomitata la banda terrore di Ostia 6 arresti

Questa mattina, i carabinieri hanno arrestato sei individui coinvolti in un episodio di violenza a Ostia. Le accuse a loro carico includono sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con armi e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, tra le azioni contestate vi sono state bombe carta, sequestri, torture con cesoie e liquido bollente, tutte pratiche usate per intimidire la vittima.

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