Bombe carta sequestri torture con cesoie e liquido bollente | sgomitata la banda terrore di Ostia 6 arresti
Questa mattina, i carabinieri hanno arrestato sei individui coinvolti in un episodio di violenza a Ostia. Le accuse a loro carico includono sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con armi e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, tra le azioni contestate vi sono state bombe carta, sequestri, torture con cesoie e liquido bollente, tutte pratiche usate per intimidire la vittima.
Sei persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con uso di armi, tentata estorsione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: quattro arresti a Ostia(Adnkronos) – Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia.
Leggi anche: Torture con l'acqua bollente riprese in video. La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo
Argomenti più discussi: Sequestri di persona, torture e bombe, misure per 6 persone; Ostia, sequestri di persona, torture e bombe: 6 misure cautelari sul litorale romano; Roma: sequestri di persona, torture e bombe, misure cautelari per sei persone; Ostia, sequestri e torture (e bombe carta) per un borsone da un milione di euro: sei misure cautelari.
Sequestri di persona, torture e bombe, misure per 6 personeSequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. (ANSA) ... ansa.it