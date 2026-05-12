Bombe carta sequestri torture con cesoie e liquido bollente | sgomitata la banda terrore di Ostia 6 arresti

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i carabinieri hanno arrestato sei individui coinvolti in un episodio di violenza a Ostia. Le accuse a loro carico includono sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con armi e tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, tra le azioni contestate vi sono state bombe carta, sequestri, torture con cesoie e liquido bollente, tutte pratiche usate per intimidire la vittima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sei persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata con uso di armi, tentata estorsione.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: quattro arresti a Ostia(Adnkronos) – Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia.

Leggi anche: Torture con l'acqua bollente riprese in video. La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo

Argomenti più discussi: Sequestri di persona, torture e bombe, misure per 6 persone; Ostia, sequestri di persona, torture e bombe: 6 misure cautelari sul litorale romano; Roma: sequestri di persona, torture e bombe, misure cautelari per sei persone; Ostia, sequestri e torture (e bombe carta) per un borsone da un milione di euro: sei misure cautelari.

bombe carta sequestri tortureSequestri di persona, torture e bombe, misure per 6 personeSequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web