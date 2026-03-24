La Basilica dei Santi Nereo e Achilleo

La Basilica dei Santi Nereo e Achilleo riapre le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare uno dei luoghi più antichi e caratteristici di Roma. La chiesa, situata nel cuore della città, è nota per la sua struttura storica e i dettagli architettonici che la rendono unica. La riapertura consente ai visitatori di accedere nuovamente agli spazi sacri e di ammirare le caratteristiche interne dell’edificio.

apre nuovamente le sue porte per permetterci di visitare uno dei luoghi più suggestivi e particolari di Roma. Sorta secondo la tradizione nel luogo in cui San Pietro perse una fascia mentre scappava dalla prigionia, divenne con il tempo una delle basiliche più importanti della Cristianità romana, legando inoltre il proprio destino a quello della Congregazione degli Oratoriani di San Filippo Neri. E’ qui infatti che il cardinale Cesare Baronio intraprese nel Seicento una straordinaria opera di restauro a cui fece seguito la preziosa realizzazione della serie di affreschi che ancora oggi rivestono tutte le sue pareti e che narrano la storia dei martiri titolari della chiesa e dei Dodici Apostoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Oggi 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno: i due amici santi che hanno difeso la fede Festa dei santi Vincenzo e Anastasio: processione dei buoi e sagra della pizzantiella a MonterosiDal 19 al 25 gennaio Monterosi celebra i suoi santi patroni, Vincenzo e Anastasio. Basilica dei Santi Nereo e Achilleo Roma Tutto quello che riguarda Santi Nereo Discussioni sull' argomento Giovanni Nesi per Medici con l’Africa nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo; Concerto per mano sinistra La lezione di resilienza del pianista Giovanni Nesi. La Basilica dei Santi Nereo e AchilleoLa basilica dei Santi Nereo e Achilleo apre le porte in via straordinaria alla nostra associazione, per permetterci di visitare una delle chiese più antiche ed importanti di Roma. Sorta secondo la ... romatoday.it L'antichissima basilica dei Santi Nereo e Achilleo, bellezza e atrocità alle Terme di CaracallaIl prossimo sabato potreste scegliere di passeggiare lungo via delle Terme di Caracalla. Fatelo tra le 10 e le 12, le uniche due ore della settimana in cui si può visitare la meravigliosa basilica dei ... roma.corriere.it ROMA- CHIESA DEI SANTI NEREO E ACHILLEO- Restituita alla città di Roma la facciata della Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, un unicum nelle decorazioni architettoniche delle chiese romane eseguita con la tecnica del graffito, grazie al restauro. Nell'[814 - facebook.com facebook