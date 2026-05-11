Santi di ghiaccio tradizione rispettata questo maggio | in arrivo perturbazioni correnti fredde e neve in montagna

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante questa settimana, il clima in Italia si manterrà instabile con frequenti rovesci e temporali, accompagnati da un calo delle temperature. Le perturbazioni porteranno correnti fredde che favoriranno la neve nelle zone montuose del Centro-Nord, come indicato dalle previsioni di 3bmeteo. La presenza di tali condizioni atmosferiche si ripeterà nel corso dei prossimi giorni, influenzando le regioni settentrionali e centrali del paese.

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L’instabilità resterà protagonista nel corso della settimana con nuovi rovesci, temporali, nonché un calo delle temperature con il ritorno della neve sulle montagne del Centro-Nord: questa la situazione meteorologica prevista sull'Italia per i prossimi giorni secondo 3bmeteo.com.“La tradizione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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