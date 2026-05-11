Resurrezione di Piero della Francesca concluse le giornate di scansione del capolavoro
Si sono concluse, al Museo Civico di Sansepolcro, le intense giornate di lavoro dedicate alla scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione” di Piero della Francesca, uno dei massimi capolavori del Rinascimento e simbolo identitario della città.Un progetto di straordinario valore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Vittorio Sgarbi racconta La Resurrezione di Piero della Francesca | Il Colibrì
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