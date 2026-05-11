Resurrezione di Piero della Francesca concluse le giornate di scansione del capolavoro

Da arezzonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si sono concluse, al Museo Civico di Sansepolcro, le intense giornate di lavoro dedicate alla scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione” di Piero della Francesca, uno dei massimi capolavori del Rinascimento e simbolo identitario della città.Un progetto di straordinario valore.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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