Piero della Francesca | la tecnologia canadese scansiona il capolavoro

Una tecnologia canadese è stata utilizzata per scansionare il capolavoro di Piero della Francesca. Gli esperti di Vancouver sono arrivati a Sansepolcro per effettuare l'analisi. La scansione mira a rivelare dettagli invisibili all’occhio umano e a fornire nuove informazioni sul dipinto. L’intervento si inserisce in un progetto di studio e conservazione dell’opera. La tecnologia impiegata consente di ottenere immagini dettagliate e approfondimenti sulla tecnica dell’artista.

? Cosa scoprirai Come può la tecnologia canadese rivelare dettagli invisibili all'occhio umano?. Chi sono gli esperti di Vancouver arrivati a Sansepolcro per l'operazione?. Perché la Sovrintendenza deve supervisionare ogni fase della scansione digitale?. Cosa permetterà di fare la memoria digitale dell'affresco per il futuro?.? In Breve Paul Lindahl e Patrick Robinson guidano le operazioni tecniche da Vancouver.. La Sovrintendenza supervisiona ogni fase per garantire i protocolli di conservazione.. Il progetto crea una memoria digitale per futuri studi scientifici a Sansepolcro.. L'operazione trasforma il Museo Civico in un laboratorio di innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piero della Francesca: la tecnologia canadese scansiona il capolavoro Notizie correlate Il sogno di Piero della FrancescaSu commissione della famiglia Bacci, nella cappella principale della chiesa di San Francesco, ad Arezzo, Piero della Francesca dipinse le storie... Le donne di Piero della Francesca, la conferenzaArezzo, 16 marzo 2026 – Le donne di Piero della Francesca incarnano un ideale rinascimentale di pura bellezza, caratterizzata da fronti alte, volti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piero della Francesca (Piero di Benedetto de' Franceschi); Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della Francesca; Agenda di Nizza - Pagina 9; Tirelli, la soglia grigio-possibile. Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della FrancescaL’iniziativa, portata aventi sotto l’attenta supervisione e collaborazione della Sovrintendenza, rappresenta, non solo un’operazione tecnica di grande valore, ma anche un’occasione di divulgazione e a ... arezzonotizie.it Il Liceo Piero della Francesca organizza una giornata di Sport e InclusioneArezzo, 5 maggio 2026 – In arrivo una giornata di sport e inclusività per il 29 maggio con il Liceo Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. La scuola orga ... lanazione.it Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro, 1416/1417 – 1492) - Madonna and Child with Saints, Angels and Federico da Montefeltro (San Bernardino Altarpiece), detail, 1472-1474, Pinacoteca di Brera, Milano #antoniolavecchiasartfulvision - facebook.com facebook