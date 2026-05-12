Sanremo | memoria e coraggio al Giardino dei Giusti di Coldirodi

A Coldirodi si prepara un evento al Giardino dei Giusti dedicato alla memoria e al coraggio, con l’obiettivo di ricordare figure storiche e sostenere un’iniziativa di solidarietà. Verranno onorate persone che si sono distinte per il loro impegno, mentre si discute anche di un possibile salvataggio di 47 persone dal naufragio di Lampedusa. La cerimonia coinvolge la comunità locale e si svolge in un clima di rispetto e commemorazione.

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? Punti chiave Chi è l'eroe che salverà 47 persone dal naufragio di Lampedusa?. Quali figure storiche verranno onorate nel Giardino dei Giusti?. Perché la celebrazione è stata spostata a maggio per gli studenti?. Cosa rappresenta il Ginkgo biloba donato dalla Fidapa a Coldirodi?.? In Breve Incontro formativo all'istituto Colombo venerdì 15 maggio alle ore 11.. Cerimonia al Giardino dei Giusti domenica 17 maggio alle ore 11:30.. Svelamento targhe per Vito Fiorino e le sorelle Yusra e Sarah Mardini.. Celebrazione del settantesimo anniversario del passaggio di Coldirodi al Comune di Sanremo.. Sanremo prepara la Giornata Europea dei Giusti con due appuntamenti tra il 15 e il 17 maggio, coinvolgendo l’istituto Colombo e il quartiere di Coldirodi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: memoria e coraggio al Giardino dei Giusti di Coldirodi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Giardino dei Giusti la lezione degli studenti sulla memoria con i ragazzi della BorgeseCerimonia al Giardino dei Giusti con letture e riflessioni per ricordare chi difese la dignità umana nei tempi dei totalitarismi Studenti,... Memoria e diritti umani, studenti protagonisti per la Giornata dei giusti al museo archeologicoPremiati i lavori del concorso "Adotta un Giusto" con scuole della città e della provincia.