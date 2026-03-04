Memoria e diritti umani studenti protagonisti per la Giornata dei giusti al museo archeologico

Venerdì 6 marzo all'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento si svolge la Giornata dei Giusti dell’Umanità, un evento che coinvolge studenti, istituzioni e rappresentanti del territorio. La mattinata è dedicata alla memoria, all’impegno civile e al valore delle scelte individuali, con l’obiettivo di ricordare e onorare figure e azioni che hanno avuto un impatto importante sulla tutela dei diritti umani.

Premiati i lavori del concorso "Adotta un Giusto" con scuole della città e della provincia. Cerimonia nella sala Zeus con istituzioni, autorità civili e religiose Una mattinata dedicata alla memoria, all'impegno civile e al valore delle scelte individuali. Venerdì 6 marzo l'Accademia di Studi Mediterranei celebra ad Agrigento la Giornata dei Giusti dell'Umanità con un appuntamento che coinvolgerà studenti, istituzioni e rappresentanti del territorio. L'appuntamento si inserisce nel percorso che da oltre dieci anni ad Agrigento accompagna la Giornata dei Giusti con momenti di riflessione e con la collocazione di nuove stele nel Giardino dei Giusti, all'interno della Valle dei Templi.