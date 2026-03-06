Al Giardino dei Giusti la lezione degli studenti sulla memoria con i ragazzi della Borgese

Venerdì mattina al Giardino dei Giusti si sono riuniti studenti, autorità civili e militari in occasione di una cerimonia dedicata alla memoria. Gli studenti della Borgese hanno partecipato a una lezione che ha coinvolto i ragazzi presenti, mentre le istituzioni hanno preso parte alla commemorazione per onorare chi, in momenti difficili, ha scelto di assumersi responsabilità individuali.

Cerimonia al Giardino dei Giusti con letture e riflessioni per ricordare chi difese la dignità umana nei tempi dei totalitarismi Studenti, istituzioni e autorità civili e militari insieme venerdì mattina (6 marzo) al giardino dei Giusti, per celebrare chi ha scelto la responsabilità individuale nei momenti più bui della storia. Sono stati i ragazzi delle classi 3B e 3E della Scuola secondaria di primo grado Borgese i veri protagonisti della cerimonia commemorativa che si è svolta al Giardino dei Giusti del Parco XXV Aprile, in occasione della Giornata europea dei Giusti dell'Umanità.