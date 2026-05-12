A Sanremo, si svolge la Baby Maratona, una gara dedicata ai più piccoli che coinvolge anche le famiglie. Durante l’evento, si cerca di individuare la scuola con il maggior numero di partecipanti, assegnando un premio speciale. I genitori sono invitati a partecipare insieme ai figli, rendendo la giornata un momento di condivisione e divertimento per tutti i partecipanti.

? Domande chiave Chi vincerà il premio speciale per la scuola più numerosa?. Come possono i genitori partecipare alla sfida insieme ai figli?. Quali attività e gadget sono stati preparati per i piccoli atleti?. Perché questa edizione è diventata un appuntamento fondamentale per Sanremo?.? In Breve Evento 17 maggio ore 8:30 iscrizioni e ore 10:00 inizio gare. Partecipanti nati tra il 2015 e il 2023 per il memorial Lino Bottini. Inclusi Maratonina delle Mamme 22ª edizione e Maratonina dei Papà 24ª edizione. Sponsor Merlino Pubblicità, Nuova Assistenza e Generali Italia finanziano gadget e giochi. Domenica 17 maggio la pista di atletica di Sanremo ospiterà la nuova edizione della Baby Maratona, l’evento dedicato ai giovanissimi che era stato precedentemente rimandato a causa del maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, la Baby Maratona sfida i piccoli e coinvolge le famiglie

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