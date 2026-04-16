Sanremo punta sui giovani | aperto il bando per la Baby Maratona 2026

L’amministrazione di Sanremo ha aperto un bando per trovare partner e sostenitori economici in vista della Baby Maratona 2026, evento che si terrà domenica 10 maggio presso la pista di atletica di Pian di Poma. La manifestazione è rivolta ai bambini e rappresenta una delle iniziative promosse dall’amministrazione per coinvolgere i giovani. La ricerca di supporto economico è finalizzata a organizzare al meglio l’evento.

L’amministrazione di Sanremo ha avviato la ricerca di partner e sostenitori economici per la Baby Maratona 2026, l’evento sportivo rivolto ai più piccoli che si terrà domenica 10 maggio presso la pista di atletica situata a Pian di Poma. La procedura di selezione punta a raccogliere risorse esterne che possano integrare le attività del Servizio Turismo, attraverso una combinazione di sostegno finanziario diretto e forniture materiali necessarie allo svolgimento della giornata agonistica. Le modalità di partecipazione al bando e i termini per le proposte. desidera contribuire alla riuscita dell’iniziativa, il Comune ha definito un protocollo preciso per la presentazione delle candidature.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo punta sui giovani: aperto il bando per la Baby Maratona 2026 Notizie correlate Napoli punta sui giovani: la nuova strategia per il 2026La gestione del calciomercato azzarda una ristrutturazione mirata al 2026, puntando su talenti Under 23 per restituire una spinta tecnica e nuove... Leggi anche: Servizio civile universale, Meloni ai giovani: “Candidatevi, è un’esperienza che può cambiare la vita” — bando 2026 ancora aperto, 1,5 miliardi nel triennio