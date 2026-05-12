Sanremo | 6 milioni per Amaie l’immobile di Valle Armea è la chiave

A Sanremo, sono stati stanziati sei milioni di euro per la società Amaie. L’immobile di Valle Armea è al centro di questa operazione, con alcune domande che ruotano attorno alla decisione di mantenere l’immobile anziché venderlo. Restano da capire anche come questo aumento di capitale potrà incidere sulla gestione della raccolta dei rifiuti e sulla pulizia delle strade della città.

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? Domande chiave Perché l'immobile di Valle Armea è stato scelto invece della vendita?. Come influirà questo aumento di capitale sulla pulizia delle strade?. Chi sostituirà il consigliere Fabio Finamore nel consiglio di amministrazione?. Quali nuovi investimenti finanzierà la società nel mercato dei fiori?.? In Breve Conferimento immobile Valle Armea valutato 3,7 milioni dopo fallimento vendita mercato aperto.. 2,3 milioni di euro già versati nel 2025 per rafforzare la struttura.. Dimissioni consigliere Fabio Finamore richiedono nuova nomina durante prossima assemblea soci.. Investimenti mirati a igiene urbana e mercato fiori per i borghi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: 6 milioni per Amaie, l’immobile di Valle Armea è la chiave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tensione a Valle Armea: giovane detenuto ferito alla golaUn episodio di estrema tensione si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 all’interno del carcere di Valle Armea, a Sanremo,... Sanremo, Mager difende i nuovi compensi per Amaie e Casinò Spa? Cosa scoprirai Quanto incideranno i nuovi compensi sul bilancio di Amaie Energia? Perché la maggioranza ha contestato il metodo scelto dal sindaco?...