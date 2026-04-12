Tensione a Valle Armea | giovane detenuto ferito alla gola

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile 2026, all’interno del carcere di Valle Armea a Sanremo, un giovane detenuto si è ferito alla gola tentando il suicidio. L’episodio ha generato una situazione di forte tensione tra il personale di vigilanza e i detenuti presenti nel penitenziario. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso.

Un episodio di estrema tensione si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 all’interno del carcere di Valle Armea, a Sanremo, dove un giovane detenuto ha tentato il suicidio infligendosi una ferita alla gola. L’accaduto, verificatosi poco dopo le ore 19:00, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari per gestire l’emergenza medica e garantire l’assistenza al ferito. La reazione tempestiva dei soccorsi e il trasferimento clinico. Il primo segnale della gravità dell’evento è arrivato dagli agenti della polizia penitenziaria, i quali sono stati i primi a accorgersi della situazione e ad attivare la linea di emergenza 112.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tensione a Valle Armea: giovane detenuto ferito alla gola Giallo nella Marsica: giovane trovato ferito alla gola lungo la stradaL'Aquila - Un 26enne soccorso all’alba da un carabiniere: trasportato d’urgenza in ospedale, indagini in corso per ricostruire dinamica e... Carcere minorile dell’Aquila, detenuto dà fuoco al cuscino: attimi di tensione, nessun feritoMomenti di tensione nel carcere minorile dell’Aquila, dove un giovane detenuto ha dato fuoco al cuscino della propria cella, provocando fumo e...