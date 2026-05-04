Sanremo Mager difende i nuovi compensi per Amaie e Casinò Spa

Durante la seduta del consiglio comunale, è stato discusso il tema dei nuovi compensi per le aziende partecipate, Amaie Energia e Casinò Spa. La maggioranza ha espresso critiche riguardo al metodo adottato dal sindaco per stabilire gli importi, mentre i rappresentanti delle aziende hanno difeso le recenti variazioni. La questione riguarda l'impatto di queste decisioni sul bilancio complessivo, con particolare attenzione alle eventuali ripercussioni economiche.

? Cosa scoprirai Quanto incideranno i nuovi compensi sul bilancio di Amaie Energia?. Perché la maggioranza ha contestato il metodo scelto dal sindaco?. Come giustifica la Corte dei conti l'aumento degli stipendi?. Chi gestirà le società partecipate dopo il cambio di vertici?.? In Breve Amaie Energia gestisce 250 dipendenti con un fatturato di 40 milioni di euro.. Compensi proposti: 100 mila euro per Amaie e 80 mila euro per Casinò Spa.. Il gruppo Sanremo al Centro include Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Giuseppe Faraldi.. Decisione basata su pareri tecnici e nuovi limiti della Corte dei conti.. Il sindaco Alessandro Mager ha cercato di placare le tensioni interne alla maggioranza lunedì 4 maggio 2026, parlando della gestione dei compensi per Amaie Energia e Casinò Spa tra i nuovi alloggi della Pigna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, Mager difende i nuovi compensi per Amaie e Casinò Spa Notizie correlate Nuovi compensi EuroLeague per la stagione 2026-27Un nuovo framework normativo orienta la remunerazione nel basket europeo: EuroLeague Basketball ha reso pubblici i livelli che entreranno in vigore a... Crypto Casinò – I migliori casinò online con Bitcoin a Aprile 2026Questo contenuto è riservato esclusivamente a utenti che non risultano residenti in Italia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sanremo, bilanci 2025 in attivo per Casinò S.p.A. e Amaie Energia: il sindaco Mager esprime soddisfazione alle assemblee dei soci. Sanremo, utili record per Casinò e Amaie. Mager aumenta lo stipendio ai CdaGli organi presieduti da Tommasini e Di Meco: proposti 100 mila euro complessivi agli amministratori della multiservizi, 80 mila per quelli della casa da gioco ... ilsecoloxix.it Fondi del Casinò, Forza Italia Sanremo serra i ranghi contro il ripartoDopo l’imboscata in assemblea dei sindaci, la capogruppo Patrizia Badino deposita un ordine del giorno condiviso anche dalla maggioranza. Un segnale politico diretto a Scajola ... riviera24.it