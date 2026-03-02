Stefano De Martino | ufficiale la conduzione del Festival di Sanremo 2027

Stefano De Martino ha confermato ufficialmente di condurre il Festival di Sanremo 2027. La notizia arriva dopo l’annuncio di Carlo Conti, che ha affidato a lui il ruolo di presentatore per l’evento. De Martino, noto per il suo percorso televisivo, si prepara a guidare la manifestazione musicale più importante dell’anno. La sua nomina è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico.

Ufficiale: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027È ufficiale : dal palco dell’ Ariston , nella serata finale di Sanremo 2026 , Carlo Conti ha consegnato il testimone a Stefano De Martino .

SANREMO 2026, CARLO CONTI: STEFANO DE MARTINO CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2027

